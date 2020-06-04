Fenerbahçe'de Falette kararı!

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.

Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda sarı-lacivertliler sezon sonu birçok futbolcu ile de yollarını ayıracak. Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen Simon Falette'ti. Fakat Fenerbahçe yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı.

TAKIMDA KALACAK

Ara transferde F.Bahçe'ye gelen Falette'nin satın alma opsiyonu 1.5 milyon euro. Ancak Eintracht Frankfurt indirime giderse oyuncu ile devam edilecek. Fenerbahçe'ye devre arasında gelen ancak Covid-19 yüzünden verilen araya kadar kendisini gösteremeyen Simon Falette'nin sözleşmesindeki 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacaktı. Fakat aradan geçen zamanda teknik heyetin gözüne giren Falette için karar değişti. Şimdilik kalması istenen Gineli savunmacının durumu kulübü ile yapılacak indirim pazarlığından sonra belli olacak.

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