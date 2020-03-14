Fenerbahçe'de Falette sevinci

Sarı-lacivertlilerde, stoper krizini Falette çözdü. Trabzon kupa maçında sakatlanan ve bir ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu Konya deplasmanında ilk on birdeki yerini alacak. Defans ikilisi Falette-Gustavo olacak. Bu arada F.Bahçe, Konya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.

‘Sadece kaptanım’

beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu “Hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, belirtmek istiyorum” dedi. Belözoğlu, “Ben, bu takımın sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Yönetimimiz benimle ilgili hangi kararı verirse versin, ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Özel bir görevim olmadığını herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştu.