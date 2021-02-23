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23.02.2021 - 18:22 | | İSTANBUL,(DHA)-

Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo'nun yarın MR'ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci’nin ise son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı
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Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Göztepe karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo'nun yarın MR'ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci’nin ise son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçede Filip Novak takımla çalıştı

 

 

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