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17.01.2021 - 09:50 |

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Filip Novak ve Jose Sosa...

Fenerbahçe yarın oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Önceki gün bir süre takımla çalışan Novak dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Filip Novak ve Jose Sosa...
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Fenerbahçe yarın oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Önceki gün bir süre takımla çalışan Filip Novak dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.

Dönüşü beklenen isimlerden Sosa ise Gökhan Gönül, Tolga ve Kemal Ademi ile birlikte özel programı uyguladı. Sakatlıkları bulunan Perotti ile Sinan Gümüş’ün ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçede flaş gelişme Filip Novak ve Jose Sosa...

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