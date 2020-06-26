Fenerbahçe'de forma sırası gençlerde!

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda hedeflerinden bir bir kopan Fenerbahçe’de kalan 6 haftanın en iyi şekilde değerlendirilmesi düşünülüyor. Sarı-lacivertli takımda artık gelecek sezona yönelik çalışmalar hız kazanırken, ligin kalan bölümünün en verimli şekilde geçirilmesi amaçlanıyor.



Özellikle son oynanan ve 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası genç yıldızların daha fazla forma şansı bulması fikri ağır bastı.

Başta Ömer Faruk Beyaz olmak üzere potansiyeli yüksek gençlerin kullanılması hedefleniyor. Hem kalan 6 haftada artık ciddi bir hedefin kalmamasından dolayı daha az stres yaşanacağı hem de taraftarsız maçlar sayesinde gençlerin daha az baskıyla oynayacağı kaydedildi.





16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ın artık tamamen maç kadrolarına alınmasının ardından zaman zaman ilk 11’e de girimesi planlanıyor.

Çok yetenekli bir genç olan orta saha oyuncusunun formaya alışması isteniyor. Ömer Faruk’un yanında Ferdi Kadıoğlu’nun da süre almaya devam etmesi düşünülürken, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Gürkan Başkan ve Muhammed Gümüşkaya’nın da süre alacağı konuşuluyor.

Gözler Ömer Faruk’ta

Sarı-lacivertli camiada en çok Ömer Faruk Beyaz bekleniyor. Son yıllarda taraftarları en fazla heyecanlandıran futbolcu olan genç orta sahanın, kalan haftalarda sahada olması isteniyor. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in de çok beğendiği ve ciddi potansiyel gördüğü 16 yaşındaki futbolcu, yavaş yavaş süre almaya başlayacak. Hatta haftaların durumuna göre ilk 11 durumu da artan Ömer Faruk Beyaz’dan beklentiler büyük. Taraftarları heyecanlandıran Ömer Faruk’un yeni sezonda da kadroda tutulması düşünülüyor.

Tuncay-Semih örneği

Ligde kalan 6 haftada genç yıldızlara daha fazla süre vermek isteyen Fenerbahçe’de akıllara önemli bir örnek geldi. Benzer şekilde 2002-03 sezonunda hedefsiz kalan takım gençlere yönelmiş ve ileriki yıllarda kulüp tarihine geçecek olan Semih Şentürk-Tuncay Şanlı gibi yıldızlar kazanılmıştı. Bu sezon da kalan maçların bu ölçüde kullanılarak Ömer Faruk Beyaz başta olmak üzere potansiyelli gençlerin kazanılması hedeflenecek.

Karapınar takipte

Gelecek sezon Fenerbahçe’de altyapıda göreve başlayacak Tahir Karapınar, A takımdaki genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertli takıma genç yıldızları adapte edilmesi istenirken Tahir Karapınar’ın da deneyimli ve babacan tavrı öne çıkacak. Geldiğinden beri de genç yıldızlara yakın ilgi gösteren tecrübeli futbol adamı, maç içerisinde, antrenmanlarda ve tesislerde gençlerle özel olarak da sohbet ediyor.

Altay Bayındır’la devam

Sarı-lacivertlilerde sezonun ayakta kalan isimlerinden Altay Bayındır, formasını kaybetmeyecek. Genç kalecinin ilk 11’de şans bularak düzenli forma giymesi isteniyor.

Performansıyla ve mücadelesiyle alkış alan Altay, camia tarafından da benimsendi. Özellikle koronavirüs sonrası dönemde fiziksel olarak daha iyi dönen, maçlarda istekli tavırlar gösteren ve arkadaşlarına adeta liderlik eden Altay Bayındır, kalan 6 haftada yine takımın vazgeçilmezlerinden olacak.

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