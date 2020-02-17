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17.02.2020 - 23:11 | | AA

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlığı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlığı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yalan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 

Üç gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. 

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçede Galatasaray hazırlığı

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