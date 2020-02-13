Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken Garry Rodrigues'den kötü haber geldi.

Bu akşamki çalışmada sakatlanan futbolcunun son durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Ancak kanat oyuncusunun bu hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında yer almayacak. 3 hafta formasından uzak kalacak yıldız isim Galatasaray ile oynanacak derbi maçı da kaçıracak.

Rodrigues'in yokluğunda kanatta Deniz Türüç görev yapacak.

Fenerbahçe'den açıklama

Rodrigues'in durumuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı. Açıklama şöyle;

"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."