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13.02.2020 - 21:34 |

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı. Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Rodrigues, Galatasaray ile oynanacak maçta yer alamayacak.

Senad OK - Skorer

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken Garry Rodrigues'den kötü haber geldi.

Bu akşamki çalışmada sakatlanan futbolcunun son durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Ancak kanat oyuncusunun bu hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında yer almayacak. 3 hafta formasından uzak kalacak yıldız isim Galatasaray ile oynanacak derbi maçı da kaçıracak.

Rodrigues'in yokluğunda kanatta Deniz Türüç görev yapacak.

Fenerbahçe'den açıklama

Rodrigues'in durumuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı. Açıklama şöyle;

"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçede Garry Rodrigues sakatlandı

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