Fenerbahçe'de Gökhan Gönül - Başkan Ali Koç diyaloğu ortaya çıktı!

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Koç’a ulaştı ve...

Seçim sürecinde aday olan Koç, herkesin tepki gösterdiği Gökhan’a sahip çıkarak, “Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül’ün gidişi büyük bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez” ifadelerini kullanmıştı. Koç’a ulaşan Gökhan, “Benim için kendinizi seçim sürecinde zora sokmayın” ifadesini kullandı.

Fener’i hiç silmedi!

2018 yılında başkan adayı olan Koç’un o dönem için eleştirilme ve oy kaybetme pahasına Gökhan’ı savunmasını milli sağ bek unutmadı. Futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp kendisini Beşiktaş’ta kabul ettirmesine rağmen, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe’yi hiç silmedi. Sarı lacivertli formayı giyerken yaptığı tüm paylaşımların da aynen durması da önemliydi.

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