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23.01.2021 - 20:09 | | DHA

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş gelişmesi!

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş bireysel antrenman yaptı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş gelişmesi!
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Süper Lig'in 21'inci haftasında pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen idman ısınma ve kondisyon çalışmaları ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden idman 5'e 2 top kapma ile devam etti. Teknik direktör Erol Bulut da 5'e 2 top kapma çalışmalarında takıma dahil oldu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş bireysel antrenman yaparken Ferdi Kadıoğlu ile Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.

Öte yandan idman öncesinde Kemal Ademi'nin doğum günü kutlandı. 25 yaşına giren Ademi için pasta kesildi.

Fenerbahçede Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş gelişmesi

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