Fenerbahçe'de gözler kiralıklarda

Yeni sezon planlaması yapılırken kiralık isimlerin takıma dönüşü söz konusu olacak.

Frey, Zanka, Barış Alıcı ve kaleci Berke için karar verilecek. Frey kadroda düşünülmüyor ve bu nedenle tekrar kiralık verilmesi ya da satılması söz konusu olacak. Zanka’nın takımda kalma ihtimali de stoper transferine bağlı.

Barış ve Berke’nin mevcut şartlarda takımda süre almaları mümkün değil. Özellikle sezon başı yapılan Altay Bayındır transferinden sonra Berke’nin forma şansı bulma umudu neredeyse kalmadı.

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