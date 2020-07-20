Fenerbahçe’de gözler Konrad Michalak’ta

Fenerbahçe’de gündem transfer. Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gelecek vadeden yıldız isimleri de mercek altına alırken, bu futbolculardan birisinin Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Polonyalı futbolcu Konrad Michalak olduğu öğrenildi. Devre arasında Rusya’nın Grozny takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak Ankaragücü’ne gelen 22 yaşındaki futbolcu, forma giydiği mücadelelerde süratiyle dikkat çekerken birçok kulübün de transfer listesine girmişti. Sezon başında kadrosuna Garry Rodrigues’i katan ancak bu futbolcudan beklediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, Rodrigues tipinde bir futbolcu arayışına girerken, aradığı ismi Ankaragücü’nde buldu. Sarı-lacivertliler, ligin en süratli oyunculardan birisi olan Michalak’ı transfer listesine dahil etti.

Galatasaray da izliyor

Bu sezon oynadığı maçlarda bireysel olarak etkili bir performans ortaya koysa da takımının küme düşmesine engel olamayan Michalak, buna karşın Ankaragücü’nün sahasında Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı kazandığı maçlarda parlayan isim olmuştu. Galatasaray, Onyekuru’nun takımdan ayrılmasının ardından aynı tip bir oyuncu için arayışlara başlarken, sarı-kırmızılıların da hedefine Michalak girdi. Daha önce Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi benzer özellikte oyuncuları kadrosunda barındıran sarı-kırmızılılar, Onyekuru’nun ardından Michalak’ı takibe aldı. Ankaragücü’nün küme düşmesiyle birlikte sezon sonunda Grozny’ye geri dönecek olan Konrad Michalak’ın önümüzdeki sezon da adresinin Türkiye olması bekleniyor. Genç futbolcuya Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Süper Lig’den de birçok talip var. Süper Lig’in 2 devinin radarında olduğu Konrad Michalak için Gaziantep FK, Göztepe, Gençlerbirliği ve Alanyaspor'un da devrede olduğu iddia edildi.

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