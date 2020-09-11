Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de gözler Zanka’da
11.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de gözler Zanka’da

Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Zanka 8.5 ay sonra yine Rize’de sahaya çıkmak istiyor.

Fenerbahçe'de gözler Zanka’da
ABONE OL

Sarı-lacivertlilerde kiradan dönen oyuncular arasında yer alan Zanka da forma bekliyor. Tecrübeli stoper, son olarak Danimarka Milli Takımı’nda Uluslar Ligi’nde forma giymişti.
Özellikle İngiltere maçında performansıyla beğeni toplayan Danimarkalı defans, Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma katıldı. Erol Bulut tarafından hazırlık maçlarında da denenen 30 yaşındaki oyuncu, forma giymeye hazır.
Zanka, geçen sezonun devre arasında Almanya’nın Düsseldorf takımıyla kiralık anlaşmıştı. Zanka, Fenerbahçe’de son lig maçına yine Çaykur Rizespor’a karşı deplasmanda çıkmıştı. Zanka 8.5 ay sonra yine Rize’de sahaya çıkmak istiyor.

Fenerbahçede gözler Zanka’da

Fenerbahçede gözler Zanka’da

Takım Rize’de
Yeni sezonun açılışını bugün Çaykur Rizespor deplasmanında yapacak olan Fenerbahçe, Rize’ye gitti. Dün gündüz saatlerinde Erol Bulut yönetiminde çalışan takım, akşam saatlerinde uçakla Trabzon’a ulaştı.
Oradan da kara yoluyla Rize’ye gidildi ve kampa girildi.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

    Fenerbahçe, Rize'de
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
      Transfer haberleri | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
    2. Fenerbahçe transfer haberleri | Comolli'nin başkan olduğu Toulouse Dirar'ı istiyor!
      Fenerbahçe transfer haberleri | Comolli'nin başkan olduğu Toulouse Dirar'ı istiyor!
    3. Rizespor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
      Rizespor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    4. PSG sezona yenilgiyle başladı!
      PSG sezona yenilgiyle başladı!
    5. Denizlispor'da başkan Ali Çetin güven tazeledi
      Denizlispor'da başkan Ali Çetin güven tazeledi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOFAŞ’ta bir basketbolcuda Kovid-19 tespit edildi

    TOFAŞ’ta bir basketbolcuda Kovid-19 tespit edildi

    Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten veda mesajı!

    Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten veda mesajı!

    Fatih Akyel: "Hedefimiz her zaman yukarılara oynamak"

    Fatih Akyel: "Hedefimiz her zaman yukarılara oynamak"

    İstanbul'da favori Kuznetsova'dan erken veda!

    İstanbul'da favori Kuznetsova'dan erken veda!

    Sıradaki Haber