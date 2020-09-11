Fenerbahçe'de gözler Zanka’da

Sarı-lacivertlilerde kiradan dönen oyuncular arasında yer alan Zanka da forma bekliyor. Tecrübeli stoper, son olarak Danimarka Milli Takımı’nda Uluslar Ligi’nde forma giymişti.

Özellikle İngiltere maçında performansıyla beğeni toplayan Danimarkalı defans, Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma katıldı. Erol Bulut tarafından hazırlık maçlarında da denenen 30 yaşındaki oyuncu, forma giymeye hazır.

Zanka, geçen sezonun devre arasında Almanya’nın Düsseldorf takımıyla kiralık anlaşmıştı. Zanka, Fenerbahçe’de son lig maçına yine Çaykur Rizespor’a karşı deplasmanda çıkmıştı. Zanka 8.5 ay sonra yine Rize’de sahaya çıkmak istiyor.

Takım Rize’de

Yeni sezonun açılışını bugün Çaykur Rizespor deplasmanında yapacak olan Fenerbahçe, Rize’ye gitti. Dün gündüz saatlerinde Erol Bulut yönetiminde çalışan takım, akşam saatlerinde uçakla Trabzon’a ulaştı.

Oradan da kara yoluyla Rize’ye gidildi ve kampa girildi.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin