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12.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Gustavo mutluluğu!

Hazırlık kampı ve ligin ilk haftasında bekleneni veremeyen Brezilyalı oyuncu hızla toparlandı, şampiyonluk yolunda büyük bir güç olduğunu yeniden kanıtladı

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Sarı-lacivertli takımın orta sahadaki en önemli ismi Luiz Gustavo hızla eski günlerine dönüyor.
Geçen sezon takımın en başarılı oyuncu olan Brezilyalı futbolcu yeni sezon hazırlık kampında bekleneni verememişti. Özellikle Avrupa’dan transfer teklifleri aldığı süreçte deneyimli futbolcunun yaşadığı bu düşüş dikkat çekmişti.
Süper Lig’in ilk maçı olan Çaykur Rizespor mücadelesinde de sürpriz biçimde ikinci yarıda oyundan alınan Brezilyalı orta saha son haftalardaki çıkışıyla eski günlerine dönmeye başladı. Bu sezon sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yolunda Luiz Gustavo’nun üstün performansına ihtiyacı var. Tecrübeli oyuncu sadece futboluyla değil, liderliği ile de çok büyük öneme sahip. Takım kaptanlarından Gustavo’nun uyarıları da takım içinde son derece etkili oluyor. Herkesten büyük saygı gören başarılı futbolcu tatlı-sert uyarılarıyla hem maçlarda hem de antrenmanlarda herkese yardımcı olmaya çalışıyor.
Bu arada Luiz Gustavo’nun önceki gün İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında bir pozisyon sonrası genç kaleci Oytun’un kramponunu bağlaması takdir topladı. Büyük bir kariyere sahip olan Brezilyalı oyuncunun sergilediği bu tavır, teknik heyet tarafından büyük bir memmuniyetle karşılandı.

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