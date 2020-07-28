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28.07.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile görüşülecek

Fenerbahçe'de yönetimin Hasan Ali Kaldırım ile kısa süre içinde masaya oturup şartlarını öğreneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile görüşülecek
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Fenerbahçe'de Dirar’ın aksine, sözleşme bekleyen ancak henüz masaya oturulmayan Hasan Ali ise mukavele yenileyen takım arkadaşlarına göre sezonu daha iyi noktada bitirdi.
AUDI Cup’ta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcu, tam olarak hazır olamadan sahalara dönmek zorunda kalmıştı. İyileştikten ve toparladıktan sonra da kendini bulmaya başlayan Hasan Ali, özellikle pandemi sebebiyle lige verilen ara sonrası en iyi geri dönüşü yapan isim oldu. Yönetimin futbolcuyla kısa süre içinde masaya oturup şartlarını öğreneceği ifade edildi.

Fenerbahçede Hasan Ali Kaldırım ile görüşülecek

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