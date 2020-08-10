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10.08.2020 - 21:08 |

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.

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