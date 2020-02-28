Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de hedef 32. Antalyaspor galibiyeti
28.02.2020 - 10:02 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de hedef 32. Antalyaspor galibiyeti

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de hedef 32. Antalyaspor galibiyeti

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

 

 

 

Başakşehir'in son 16'daki rakibi Kopenhag
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

El Clasico'da 180. randevuya doğru

El Clasico'da 180. randevuya doğru

Sıradaki Haber