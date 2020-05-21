Fenerbahçe'de hedef Mohammed Kudus!

Gana basını, Fenerbahçe'nin Danimarka'da Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus'u takibe aldığını iddia etti. Fenerbahçe ile birlikte 19 yaşındaki futbolcuyu takip eden kulüpler arasında Marsilya, Borussia Dortmund ve Everton da yer aldı.

Mohammed Kudus'un menajeri Mendelewitsch, Gana basınına yaptığı açıklamada oyuncunun bu yaz Nordsjaelland'dan kesin olarak ayrılacağını ifade etti.

Kudus'un menajeri şunları söyledi;

"Şu anda birçok Avrupa kulübü Kudus'u yakından takip ediyor. Marsilya ile temas halinde değiliz. Çok büyük kulüpler ile görüşüyoruz. Bu yaz Danimarka'dan kesin olarak ayrılacak. Salzburg ve Leipzig gibi kulüplere transfer olabilir, aynı zamanda İngiltere, İspanya ve İtalya da olabilir. Fransa'dan da ilgi var."

Mohammed Kudus bu sezon Nordsjaelland formasıyla 19 lig maçında 9 gol attı.

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