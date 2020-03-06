Fenerbahçe'de hoca için acele yok!

SENAD OK

Fenerbahçe’de teknik adam arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler Ersun Yanal’ın ani istifası sonrası takımın başına getireceği en uygun ismi belirlemeye çalışıyor.

Bu çerçevede özellikle yabancı isimler ön plana çıkıyor. Ancak doğru ismi getirmek zaman alacak gibi duruyor. Önemli teknik adamların çoğu takımı mart ayında takımı devralmaya sıcak bakmıyor ve sezon başında gelmek istiyor.



Roger Schmidt gibi isimler de ilk etapta Almanya’da kariyerini sürdürmek istiyor. Bunun yanında maddi engeller de söz konusu. Ciddi bir borç yükü altında olan Fenerbahçe gelecek sezon için planladığı Şampiyonlar Ligi gelirlerini alamayacak. Dolayısıyla yeni teknik adam için bir bütçe ayırmak da zor olacak.

Yönetim son iki sezondaki başarısızlık sebebiyle yeni sezona iddialı ve güçlü bir teknik adamla girmek istiyor.



Olmazsa olmaz

Ancak bir an önce teknik adam bulmak adına panikle bir karar almanın gelecek seneyi de riske atacağı fikri hakim. Bu nedenle gerekirse sezon sonuna kadar Volkan Demirel, Emre Belezoğlu, Zeki Göle ve Fatih Yıldız ile de gidilebileceği konuşuluyor. Yeni sezon sarı-lacivertliler için olmazsa olmaz. Gelecek sene Başkan Ali Koç’un da görev süresi doluyor. Dolayısıyla ilk iki senedeki tabloyu tersi çevirmek seçim öncesi büyük önem taşıyor.