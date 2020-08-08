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08.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de ilk idman bugün!

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde sezonu bugün açıyor. Yeni transferlerin de çalışmada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk idman bugün!
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Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde sezonu bugün açıyor. 2020-21 sezonunun ilk antrenmanı bugün saat 17.30’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde olacak. 29 Temmuz’da Trabzonspor’la Türkiye Kupası finali oynayan Filip Novak dışında Mert Hakan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi yeni transferlerin de çalışmada olması bekleniyor.

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

 

    Erol Bulut Samandıra'da mesaiye erken başladı!
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