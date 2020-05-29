Fenerbahçe’de Isla belirsizliği

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla konusunda belirsizlik yaşanıyor. Şu anda Riva’da kamp yapan takımda antrenmanlarda yer almayan Isla ile sarı-lacivertliler arasında anlaşmazlıklar bulunuyor.

Şu anda izinli gözüken Şilili futbolcu için ilerleyen günlerde bir karar alınması bekleniyor. Son karar başkan Ali Koç ve yönetim kurulunda olacak.

Tecrübeli sağ bek daha önce yaptığı açıklamalarda Güney Amerika’ya dönmek istediğini belirtmişti. Şili ya da Arjantin’de forma giymek isteyen Isla, daha önce de Şili’den dönen eşi Gala Caldirola’yı yalnız bırakmamak için 2 hafta Güngören’de karantinaya girmiş ancak bir sorun yaşamamıştı.

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