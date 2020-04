Fenerbahçe'de işleyiş aksamıyor! Herkes nöbetleşe...

CELAL UMUT EREN

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs krizine karşın Fenerbahçe’de gündem bir an bile aksamıyor. Kulüpte nöbetleşe yapılan çalışma sistemi ve son derece dikkatli davranılmasıyla problem çıkmasına izin verilmiyor.



Başkan Ali Koç, hemen hemen her gün kendi kullandığı aracıyla kulübe gelerek kulübün tüm çalışmalarına yön veriyor. Başta futbol takımının geleceği olmak üzere diğer branşlardaki son durumlar, finansal konular, personel maaşları, koronavirüsün getirdiği etkiler, son UEFA kararlarının kulüpler yansımaları ve Süper Lig’in geleceğiyle ilgili gelişmeler sık sıkı takip ediliyor.



Ali Koç çoğunlukla kulüpte olurken, bilhassa kulüp çalışanlarının maaşlarında herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyor. Şu ana kadar da maaşlarda aksama bulunmuyor. Yöneticiler de dönüşümlü olarak kulübe gelirken, koronavirüs sürecinin ardından yeni şartlara hemen uyum sağlanması için çaba gösteriliyor.

Her şartta her zaman diliminde yeniden düzen kurmaya hazır olunması isteniyor. Teknik direktör çalışması, basketbol şubesinin konuları, mevcut ekonomik şartlar ve beklenen yeni sıkıntılara karşı geniş ölçüde çalışma yürütülüyor.

Kulüp tertemiz

Ali Koç ve diğer yöneticiler başta olmak üzere yine kulüpte çalışan personeller son derece temiz bir ortamda görevlerini yapıyor. Günde iki kez dezenfekte edilen kulüpte tuvaletler, ortak alanlar ve ofisler büyük bir titizlikle temizleniyor. Sosyal mesafe kurallarına da uyulurken, bizzat Ali Koç tarafından denetleniyor.

Ariel Ortega'dan Klas Bitirici Vuruş