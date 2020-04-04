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04.04.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de kafa karıştıran olay! Rakamlar...

Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe’de ilginç bir terslik göze çarpıyor. Rakamlarda başarılı olan sarı lacivertli takım bunu puan tablosuna yansıtamadı.

Fenerbahçe'de kafa karıştıran olay! Rakamlar...

SENAD OK

Ligde şampiyonluk yarışından kopan ve 7. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe’de ilginç bir terslik göze çarpıyor. Özellikle ligin ilk yarısının da etkisiyle takım istatistikleri halen daha iyi durumda. Buna göre Fenerbahçe maç başına ortalama 13.37 şut atıyor. Sarı-lacivertli takımı 12.35 ortalama ile Beşiktaş takip ediyor.

Sarı-lacivertliler maç başına yüzde 62 ile topa sahip olurken yine hemen arkadan siyah-beyazlılar yüzde 60 ile geliyor. Pas başarı yüzdesi de Galatasaray ile yüzde 85 oranıyla eşit.

İsabetli şut sayısında 5.81 ile lider olan Alanyaspor’un arkasından, Fenerbahçe 5.69 ortalama ile geliyor. Maç başına başarılı pas yüzdesinde lider 459 pas ile Beşiktaş. Sarı-lacivertliler ise 453 pas ile ikinci sıradan geliyor.
Ancak maç kazanma noktasında yaşanan sıkıntılar ve kadro yetersizliği sebebiyle bu başarılı rakamlar puan tablosuna yansımadı.

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