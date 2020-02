Fenerbahçe'de kaptan destekli orta saha

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla olumlu bir görüntü çizen Fenerbahçe’de orta sahanın başarısı dikkat çekiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Başakşehir ve Trabzonspor gibi zor rakiplere karşı Ozan Tufan, Gustavo ve Kruse’den kurduğu üçlü iyi bir ritim yakaladı.

Özellikle Kruse attığı gollerle yıldızlaştı. Sezona istediği gibi başlayamayan Alman yıldız, bilhassa son 6 haftada kendine geldi. Bu başarıda Ozan Tufan’ın merkeze kayarak Gustavo ile yan yana oynaması etkili oldu.



Merkezde iyi

Yedek kulübesine geçen kaptan Emre Belözoğlu’ndan da bu oyun düzenine tam not geliyor. Kaptan Emre, kendisine çok yakın bulduğu Ozan Tufan’ın orta sahanın merkezinde oynamasının doğru olduğuna inanıyor ve Ersun Yanal’ın kararına katıldığını her fırsatta dile getiriyor.

Ozan’ın kanatlarda verimli olamadığı düşünülüyor. Luiz Gustavo’nun da 6 numaradaki etkili oyunu, liderlik özellikleri ve çift yönlü futbolunun takıma katkı sağlaması dikkat çekiyor. Gustavo ile takımda en iyi anlaşan isimlerden olan Emre, arkadaşına hep destek veriyor.

Teknik heyet de yaptığı analizlerde Kruse’nin arkasında kurulan dinamik ve güçlü orta sahanın hücuma olumlu yansıdığını aktarıyor. Kruse’nin artık tüm eforunu 3. bölgede kullanabildiği vurgulanıyor.



Ozan’ın dikine futbolu da eklendiğinde top hücum alanına daha hızlı taşınıyor. Emre Belözoğlu’nun da zora giren maçlarda kilit açıcı isim ve Kadıköy’de de takımı rahatlatacak oyunculardan biri olduğu her zaman biliniyor.

