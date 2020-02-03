Fenerbahçe’de kaptanlar söz verdi! "Şampiyonluğu alacağız"

CELAL UMUT EREN

Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendilerini bekleyen sarı-lacivertlilerin desteğine teşekkür etti. Bizzat taraftarlarla buluşan iki yıldız; “Birlikte şampiyonluğu alacağız. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi

Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak zirve yarışında hasar alan Fenerbahçe’de buna rağmen büyük bir kenetlenme yaşandı. Kritik mücadelede özellikle hakem hataları nedeniyle çok sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilere en büyük desteği taraftarları verdi.

Gece 02.00’dan sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda buluşan taraftarlar ve futbolcular birlik tablosu sergiledi. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına karşın taraftar grupları futbolcuları yalnız bırakmadı.

Meşaleler, pankartlar ve tezahüratlarla şampiyonluk için inançlar gösterildi. Bu arada takımın kaptanları; Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan, soluğu kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarının yanında aldı.

İlk sözü alan Emre Belözoğlu olurken, “Bu saatte bizi burada yalnız bırakmadınız. Her zaman bize desteğinizi, inancınızı gösteriyorsunuz. Bu maçta ne olursa olsun kazanmalıydık, sizlerden özür diliyoruz. Ama Allah’ın izniyle sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, destekleriniz için teşekkür ederiz. Hep birlikte şampiyonluğu alacağız inşallah” dedi.

Daha sonra takımın ikinci kaptanı Ozan Tufan devreye girip, “Emre ağabeyin dediği gibi terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bu maç için sizlerden özür diliyoruz. Son ana kadar mücadelemizi göstereceğiz. İnşallah sene sonunda da Fenerbahçe hak ettiği şampiyonluğu alacak” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal da taraftarların bu desteğine teşekkür ederek karşılık verdi. Kafile otobüsü meşalelerle ve alkışlar ile havalimanında çıkarken, birçok taraftar yol boyunca da otobüse eşlik ederek desteğini gösterdi.

‘Çok üzgünüz’

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki karşılama sonrası Max Kruse de taraftarlarına teşekkür etti. Alman yıldız, Trabzonspor maçı nedeniyle özür dileyerek, “Bu karşılama için teşekkür ederiz. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz, özür diliyoruz. Gelecek hafta Alanyaspor maçını kazanacağız, daha sonra sezon sonunda da şampiyon olacağız. Biz sonuna kadar çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Havalimanına gelen herkese teşekkürler” dedi.

Kruse kimdir?