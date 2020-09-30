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30.09.2020 - 14:34 | | İSTANBUL (İHA) -

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, 3’erli takımlar halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 1 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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