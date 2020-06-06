06.06.2020 - 23:27 | | AA
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi!
FenerbahÃ§e, Hes Kablo Kayserispor ile sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda oyuncular, ilk bÃ¶lÃ¼mde koÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketi yaptÄ±.Â
Daha sonra pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan futbolcular, antrenmanÄ± dar alanda Ã§ift kale maÃ§la noktaladÄ±.
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