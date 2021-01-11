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11.01.2021 - 08:39 |

Fenerbahçe'de Kemal Ademi gönderiliyor

Teknik ekibin raporu doğrultusunda bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi'den takım bulması istendi.

Fenerbahçe'de Kemal Ademi gönderiliyor
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Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi için son söz söylendi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcudan takım bulması istendi.

Sezon başında Basel’den açıklanmayan bir bedelle transfer edilen Ademi, ligde 6 maçta 167 dakika süre aldı ve gol atamadı. 1.98 metrelik forvetle Kayserispor ilgileniyor.

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