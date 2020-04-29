Fenerbahçe'de kilo problemi



Sarer saha antrenmanları için gün sayarken, bu çalışmalar öncesi önemli bir sıkıntı ortaya çıktı. 1.5 aydır evden çıkmayan futbolcuların birçoğunda kilo problemi olduğu öğrenildi.



Online sistem üzerinden antrenman yapılsa da futbolcular bütün gün evde olduğu için bu durum oyuncuların yemek düzenlerini de etkiledi. Birçok isim de kilo aldı.

Antrenörler, futbolcuların saha çalışması öncesi bu kiloları vermesini istedi. Kendilerine verilen diyet listesine uyulması gerektiği ifade edildi. Aksi taktirde hem performans kaybı hem de sakatlıklar yaşanacağı vurgulandı.

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