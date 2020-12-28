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28.12.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Fenerbahçe'deOzan Tufan’ın ardından 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif gelmesi sonrası tedbirler sıklaştırıldı.

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Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan’ın ardından 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif gelmesi sonrası tedbirler sıklaştırıldı. Oyuncular, teknik heyet ve personele dün ile bugün yeniden testler yapılması kararlaştırıldı. Böylece virüsün olası ir bulaşıcılık hızı ve riskinin düşürülmesi hesaplandı.

Fenerbahçede koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı

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