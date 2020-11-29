29.11.2020 - 21:25 |
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı
Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede Luiz Gustavo cezalı duruma düştü.
Brezilyalı oyuncu, 63. dakikada Bernard Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve sarı kart sınırına takıldı.
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı mcüadelede forma giyemeyecek.