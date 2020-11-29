Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı
29.11.2020 - 21:25 |

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı

Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede Luiz Gustavo cezalı duruma düştü.

Brezilyalı oyuncu, 63. dakikada Bernard Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve sarı kart sınırına takıldı.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı mcüadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçede Luiz Gustavo cezalı

 

    Emre Kocadağ: "Fenerbahçe galibiyeti bir cevaptır"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 'Rezalet, Beşiktaş algı yaptı'
      'Rezalet, Beşiktaş algı yaptı'
    2. Erol Bulut'tan olay sözler!
      Erol Bulut'tan olay sözler!
    3. Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
      Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
    4. 'Fenerbahçe galibiyeti bir cevaptır'
      'Fenerbahçe galibiyeti bir cevaptır'
    5. Beşiktaş'tan imalı paylaşım!
      Beşiktaş'tan imalı paylaşım!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı

    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezalı

    Beşiktaş'tan 15 yıl sonra Kadıköy zaferi!

    Beşiktaş'tan 15 yıl sonra Kadıköy zaferi!

    Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

    Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

    Aydeniz Et Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

    Aydeniz Et Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet