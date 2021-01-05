Fenerbahçe’de malumun ilanı! Harcama limitleri...

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün başlayacak 2. transfer ve tescil dönemi öncesindeki harcama limitlerini açıkladı. Aslında bu, yeni harcama limiti gibi görünse de, sezon başında açıklanan limitleri artırmak isteyen kulüplerin yeni gelirlerini, azalan giderlerini Kulüp Lisans Kurulu’na sunmasıyla gerçekleşti. Dolayısıyla bu yeni bir belirleme değil, artış yapanların limitlerinin yenilenmesi oldu. Gelirler azalsa bile hiç birinin limiti düşme göstermedi.



Sezon başında, transferden önce yapılan limit belirlemede 177 milyon lira harcama limiti bulunan Fenerbahçe buna itiraz etmiş, eldeki mevcut kadrodan futbolcuların bir kısmını göndermiş, bunun dışında kredileriyle ilgili bir adım atmıştı. Sarı-lacivertliler, 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 Ekim ayına kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bu nedenle Fenerbahçe’nin harcama limiti önemli oranda artmış ve 18 transfer yapılmıştı.

O gün rakam olarak açıklanmayan bu iyileştirme bugün yeni belirlenen harcama limitlerine yansıdı. Dolayısıyla Fenerbahçe, yüzde 15 sapma dahil 499 milyon lira limiti bulunan Galatasaray’ın ardından ikinci sıraya oturdu ve aynı sapmayla 409 milyon lira bütçe sağlamış oldu.

Beşiktaş da TFF’ye sunduğu yeni gelirlerinin ışığı altında limitlerini biraz olsun artırdı. Siyah-beyazlıların bütçesi ise 40 milyon lira artarak yüzde 15 sapmayla birlikte 338 milyon liraya çıktı.

Geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi’nin getirdiği gelir artışıyla birlikte 170 milyon liralık bütçesini 279 milyon liraya çıkardı ve üç büyüklerin ardından en çok para harcayabilecek kulüp oldu. Sivasspor da Avrupa’da gruplara kalmanın avantajıyla limitlerini oldukça fazla artırdı ve 102 milyon liradan 227 milyon liraya çıkardı.

Limit dahilindeki harcamalar neler?

Belirlenen harcama limiti, mevcut transfer dönemindeki bir bütçe gibi algılansa da, kulüplerin toplam harcamalarının tamamı bunun içerisinde... Kulüp Lisans Talimatı’nda da bu durum şöyle açıklanmakta:

Süper Lig’de yer alan kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmaları için; kulüplerin, profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri, transfer harcamaları, menajer ücret giderlerinin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamaya yönelik kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Takım Harcama Limitine dahil olan bedellerin hesaplanmasında brüt tutarlar (vergiler dahil, KDV hariç) dikkate alınır. Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez.

Ara transfer bugün başlıyor

Futbolda “ara transfer” olarak tanımlanan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021’de sona erecek.

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