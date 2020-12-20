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20.12.2020 - 18:06 |

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta gelişmesi!

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.  Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta gelişmesi!
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Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. 

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

 Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi. 

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede Mbwana Samatta gelişmesi

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