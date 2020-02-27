Fenerbahçe'de moral-motivasyon yemeği

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz, Futbol A Takımımızın teknik heyeti ve oyuncularıyla moral-motivasyon yemeğinde bir araya geldi.



Yemekte Başkanımız Ali Koç’un yanısıra Başkan Yardımcımız Erol Bilecik, Genel Sekterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay ve Teknik Direktörümüz Ersun Yanal da yer aldı.



Kalamış Develi’de düzenlenen yemekte Futbol A Takımı teknik heyetimiz ve futbolcularımız tam kadro bulundu."