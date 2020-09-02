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02.09.2020 - 18:24 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de Muriqi, takımdan ayrı koşu yaptı

Hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric'in takımdan ayrı koşu yaptığı idmana Jose Sosa da katılmadı.

Fenerbahçe'de Muriqi, takımdan ayrı koşu yaptı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları süren İsmail Yüksek ve Nabil Dirar antrenmanda yer almadı.

Hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric'in takımdan ayrı koşu yaptığı idmana Jose Sosa da katılmadı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel ve bireysel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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