Fenerbahçe’de neler oluyor! Samandıra’da kazan kaynıyor...

-Ali Koç’un en güvendiği isimlerin başında gelen Burhan Karaçam’ın istifa iddiaları yalanlansa da bazı toplantılara katılmadığı, bir çok yöneticinin de Semih Özsoy’a olan tepkilerinden dolayı aktif rol almaktan kaçındığı Başkan’a tepkili oldukları öğrenildi

-İlk 11 tercihleri soru işaretleri yaratan, forma adaletinden uzaklaşan Ersun Yanal’a olan güven iyice azaldı. Hocanın belli kalıpların dışına çıkmaması, hatalara ve kayıplara karşı bildiğinde diretmesi takımı başarısızlığa itiyor, kimse sorumluluk almak istemiyor

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle dönen Fenerbahçe, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu hafta Kadıköy’deki kritik Galatasaray derbisi öncesi hem yönetim kanadında hem takım içerisinde hem de teknik direktör Ersun Yanal’ın tarafında belirsizlikler arka arkaya geliyor.

İlk planda yönetim kanadında sıcağı sıcağına yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor;



1)Burhan Karaçam’ın kulüp binasındaki odasını boşaltıp eşyalarını topladığı belirtiliyor. İstifa iddiaları yalanlansa da kulüpteki bazı toplantılara katılmıyor.

Karaçam’ın dışında bir çok yöneticinin de aktif rol almaktan kaçındığı Başkan’a tepkili oldukları öğrenildi.



2 ) Başkan Vekili Semih Özsoy’un tutum ve davranışları diğer yöneticileri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Neredeyse 2 aydır kulüpte toplantı yapılamaması, Semih Özsoy’un her konuda daha aktif olması işleri zorlaştırıyor.



3 ) Başkan Ali Koç’un birçok konuda yönetici arkadaşlarına pek de tanışıp fikir almadığı, bunun da yönetimdeki sinerjiyi ve birlikteliği körelttiği ileri sürülüyor.

Samandıra’da da işler parlak gitmiyor;

1)Futbolcuların hem mevkileri dışında görevlendirilmeleri hem de forma adaletsizliği belirsizlik yaratıyor. Oyuncular arasında hoşnutsuzluk had safhada.



2 )Dirar’ın sağ kanat yerine sol bekte takılıp kalması, iyileşmesine rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle Hasan Ali Kaldırım’ın forma şansı bulamaması ve yerine devşirme sol beklerin oynatılması, kaptan Emre Belözoğlu’nun bir anda yedeğe çekilmesi, Tolgay Arslan’ın sezon başından beri hiç kullanılmaması, Rami’nin 6 aydır beklediği ligde maç şansını alamaması, Falette’nin hazır bulunmaması, Jailson’da stoper ısrarının sürmesi, Mevlüt Erdinç’in geçen yıl Antalyaspor’da iyi iken şu an ligde hiç kullanılmaya yanaşılmaması işleri zorlaştırıyor.



3 )Teknik heyette Ersun Yanal’ın bazı düşünceler dışına çıkmaması, hatalara ve kayıplara rağmen hep aynı kadro üzerinde diretmesi de takımı başarısızlığa itiyor. Şu anda antrenörlüğünün ilk senesinde olan ve diploma konusunda çalışmalar yapan Volkan Demirel’in ne zaman aktif rol alacağı ya da görev tanımı halen bilinmiyor.

Dirar'ın görüntüleri