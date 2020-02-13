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13.02.2020 - 21:22 | | AA

Fenerbahçe'de neşeli idman!

Fenerbahçe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de neşeli idman!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı. 

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.

 

Fenerbahçede neşeli idman

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