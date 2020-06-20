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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Obradovic kararını gelecek hafta açıklayacak!
20.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Obradovic kararını gelecek hafta açıklayacak!

Fenerbahçe kulübü ile başantrenör Zeljko Obradovic’le hafta boyu yapılan görüşmeler tamamlandı. Obradovic’in ailesiyle görüştükten sonra önümüzdeki hafta başı kararını Fenerbahçe’ye bildireceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Obradovic kararını gelecek hafta açıklayacak!
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Sarı-lacivertli kulüpte, basketbol erkek takımının başantrenörü Zeljko Obradovic’le hafta boyu yapılan görüşmeler tamamlandı. Gerçekleşen toplantılar sonrası Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığı ve tecrübeli çalıştırıcının ailesiyle görüştükten sonra kararını kulübe bildireceği aktarıldı. Obradovic’in dün ülkesi Sırbistan’a gittiği ve ailesiyle görüştükten sonra önümüzdeki hafta başı kararını Fenerbahçe’ye bildireceği kaydedildi.

Fenerbahçede Obradovic kararını gelecek hafta açıklayacak

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