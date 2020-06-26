Fenerbahçe'de Obradovic sonrası kâbus!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe Beko’da 7 yıllık dönemin ardından yolların ayrıldığı Zeljko Obradovic’in yankıları sürüyor. Avrupa basketbolunun en başarılı coachu sayılan Obradovic’in kariyeriyle alakalı ilginç bir bilgi göze çarptı.

Obradovic’in 1991 yılından bugüne kadar gelen süreçte 9 Euroleague ve 2 Saporta Kupası başarıları çalıştığı kulüplere adeta sınıf atlattı. Ancak Obra’nın vedası sonrası kulüplerin Avrupa kupalarında yaşadığı sıkıntılar da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe’yi de 2017’de Euroleague şampiyonluğuna taşıyan, 5 yıl üst üste Final Four’a sokan, 2 kez Avrupa 2.’si yapan Sırp antrenörün diğer kulüplerdeki başarıları ve sonrasında yaşanan dönem masaya yatırıldı.







İşte Obradovic sonrası kriz yaşayan kulüpler:

-Partizan: 1991-92 sezonunda Obradovic ile Avrupa şampiyonu olan Partizan, Obra’nın ayrılığı sonrası tam 17 yıl Final Four göremedi.

- Joventut: İspanya’da Katalan kulübü Joventut, Obra ile 1993-94 sezonunda Avrupa’nın zirvesine çıktı. Ancak Sırp coach ayrıldıktan sonra bir daha Final Four’a hiç gidemedi.

- Real Madrid: 1994-95 sezonunda Obradovic ile Avrupa’nın en büyüğü olan Real Madrid, Obradovic sonrasında ise 14 yıl Final Four’u 20 yıl da şampiyonluğu beklemek zorunda kaldı.

- Panathinaikos: Obradovic ile tam 13 sene geçiren ve 5 kez Avrupa şampiyonu olan Panathianikos, 2012’den beri toparlanamadı. Yunan ekibi, Obra ayrıldığından beri Final Four bile göremedi, dağılma noktasına geldi.

‘Ferguson gibiydi’

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’ye vedası dış basında da geniş yer buldu. Ünlü İngiliz yorumcu Tim Long, Obradovic’in Fenerbahçe’den ayrılmasının şaşırtıcı ve üzücü bir durum olduğunu analiz etti.

Manchester United’da 27 yıl görev yapan Alex Ferguson ve Chicago Bulls’ta 9 yıl çalışan Phil Jackson örneklerini veren FIBA ve Euroleague yorumcusu Tim Long, “Alex Ferguson ve Phil Jackson gibi efsanelerle kıyaslanabilecek, aynı onların seviyesinde kulübe katkı vermiş bir isim kaybedildi” dedi.

Fenerbahçe’nin Avrupa şampiyonluğunda da Obradovic etkisi olduğunu kaydeden İngiliz sunucu, “Obradovic’in Fenerbahçe’den ayrıldığını duymak üzücü bir haber. Fenerbahçe, Obradovic sayesinde tüm spor branşları baz alındığında Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmış bir Türk takımı olmuştu. Umuyorum, uzun bir süre benzer başarıları beklemek zorunda kalmazlar” yorumunu yaptı.

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