Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a günde 2 test
31.12.2020 - 14:14 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a günde 2 test

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapıldığı, futbolcunun izolasyon sürecini evinde geçirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a günde 2 test
ABONE OL

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Erol Bulut da top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu.

Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken Perotti sahada koşu yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapıldığı, futbolcunun izolasyon sürecini evinde geçirdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari menajer Volkan Ballı ve altyapı antrenörü Ekrem Ekşioğlu da takip etti.

Antrenmanı izleyen basın mensuplarının yanına gelen Emre Belözoğlu, verdiği yeni yıl mesajında, 2021'in herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.

Fenerbahçede Ozan Tufana günde 2 test

 

İdmanda dikkat çekti | Erol Bulut da takımla çalıştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başkan Büyükekşi'den yeni yıl mesajı
    Başkan Büyükekşi'den yeni yıl mesajı
  2. Etobo ve Feghouli'nin tedavisine devam edildi
    Etobo ve Feghouli'nin tedavisine devam edildi
  3. Onyekuru'dan sürpriz fotoğraf
    Onyekuru'dan sürpriz fotoğraf
  4. Ozan Tufan'a günde 2 test
    Ozan Tufan'a günde 2 test
  5. Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı
    Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Nainggolan resmen Cagliari'de

Son dakika | Nainggolan resmen Cagliari'de

İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek

İsmail Balaban, Survivor’da Antalya’yı temsil edecek

Başkan Ahmet Nur Çebi'den birlik mesajı

Başkan Ahmet Nur Çebi'den birlik mesajı

2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet