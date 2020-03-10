Fenerbahçe'de Phillip Cocu korkusu!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de yönetimin en büyük gündem konusu teknik direktörün kim olacağı şeklinde belirlendi. Ersun Yanal’ın vedası sonrası futbol takımının en az hasarla bu süreci atlatmasını isteyen sarı-lacivertliler; en doğru ismi arıyor.



Ancak Başkan Ali Koç ve yönetiminin önünde Phillip Cocu gerçeği de duruyor. Başkanlığa seçildikten sonra direkt olarak Cocu ile anlaşan Başkan Koç, 3 yıllık bir plan yapmak istemişti. Ancak daha 10 hafta bitmeden Hollandalı teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Şu anda ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Fenerbahçe’nin hata yapma lüksü bulunmuyor. Bu nedenle eğer yabancı hoca seçimi olacaksa, Cocu’daki yanlışların yapılmaması gerektiği bildirildi.

Özellikle kariyerli bir ismin maaş, sözleşme şartları ve primlerinin ciddi maliyetlere ulaşacağı kaydedildi. Bunun yanında yeni bir teknik adamın iyi bir kadro ve iyi transferler istemesi de ön görülüyor.

Şu anda ekonomik anlamda cömertçe adımlar atma durumu olmayan Fenerbahçe, ülke futbolunun şartlarını da çok iyi biliyor. Süper Lig’deki sertliğe ve yarışa uyum sağlayabilecek bir isim aranıyor. Yabancı teknik adam arayışlarında eğer sonuç alınamazsa, Türk antrenörler üzerinde fikir alışverişleri başlayacak.

Koeman benzerliği

Sarı-lacivertlilerde; Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası görevin Zeki Murat Göle ile Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisine kalması akıllara Phillip Cocu sonrası dönemi getirdi. 2018-19 sezonunun 10. haftasında Cocu’nun vedasının ardından da yardımcısı Erwin Koeman ile 4 maça çıkılmıştı.

Şimdi de Yanal sonrası dönemde bir boşluk ortaya çıktı.

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