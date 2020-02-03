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03.02.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de rotasyonlu kadro

Alanyaspor maçı öncesi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına çıkacak. Yanal’ın kupa maçına yedek ve as kadronun bir arada olacağı bir 11 ile sahaya çıkacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de rotasyonlu kadro

Sarı lacivertliler zorlu Alanyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına çıkacak. Kırklarelispor ile çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertliler bu maçtan üç gün sonra da lig maçında Alanyaspor’u konuk edecek.
Bu nedenle teknik direktör Yanal’ın kupa maçına yedek ve as kadronun bir arada olacağı bir 11 ile sahaya çıkacağı ifade edildi.

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