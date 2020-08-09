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09.08.2020 - 12:16 | | DHA

Fenerbahçe'de sağlık kontrolü başladı

Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de sağlık kontrolü başladı
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Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma rutin sağlık kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi.

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