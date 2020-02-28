Fenerbahçe'de sahada herkes mutsuz

Süper Lig’de son 4 haftada 11 puan yitiren ve lig yarışında geride kalan Fenerbahçe’de kadro içerisinde de bazı sıkıntılar göze çarpıyor. Özellikle ilk 11’de oynayan bazı isimler; ya oyun sistemi ya da farklı mevkiilerde görev almaları nedeniyle verimsiz olduklarını düşünüyor.

Hücumda düşüş yaşayan ve 4 haftadır gol atamayan Vedat Muriç, pas alamamaktan sıkıntı yaşıyor. Sık sık geriye gelip top almak zorunda kalan Muriç, gol sayısındaki düşüş nedeniyle üzüntü duyuyor.

Benzer şekilde Max Kruse de hem pas oyununda hem de kanatların tıkanması sebebiyle verimsiz kaldığına inanıyor. Savunmada da bazı sorunlar görülüyor. Israrla stoperde oynatılan Jailson artık kendi yeri olan orta sahaya geçmek istiyor, stoperde rahatsız oluyor.



Baskı oluyor

Sezon başından beri sol bekte kalan Nabil Dirar da verimsiz kaldığını belirtiyor. Tolga Ciğerci de sol kanada sıkışıp kalmasından dolayı baskıda hissediyor. Daha önce Ankaragücü maçında oynayamayan Hasan Ali ve diğer yedekler; Tolgay, M.Ekici, Murat Sağlam, Harun ve Mevlüt gibi isimler süre alamıyor. Yeni transfer Falette de forma beklerken; Deniz Türüç ve Ferdi gibi oyuncular da ilk 11’i zorluyor.

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