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13.10.2020 - 13:58 | | İHA

Fenerbahçe'de Serdar Aziz idmana çıkmadı! Hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz idmana çıkmadı! Hazırlıklar sürüyor
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 3’erli takımlar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Diego Perotti’nin tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almadı. Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, milli takımdan dönen Garry Rodrigues ise takımla çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Fenerbahçede Serdar Aziz idmana çıkmadı Hazırlıklar sürüyor

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