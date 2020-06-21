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21.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Serdar Aziz yetişmedi, Gustavo stoperde!

Fenerbahçe’de Serdar Aziz iyileşemedi ve Kasımpaşa maç kadrosuna alınmadı. Öte yandan Kasımpaşa maçı öncesinde Fenerbahçe’de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz yetişmedi, Gustavo stoperde!
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Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Serdar Aziz iyileşemedi ve maç kadrosuna alınmadı. Ozan Tufan’ın cezasının Tahkim Kurulu tarafından bir maça indirilmesiyle bu oyuncusuna yeniden kavuşan sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz dün idmanda denendi. Tecrübeli oyuncunun oynayamayacağı belli olunca stoperde Gustavo’nun oynaması kararlaştırıldı. Orta sahada da Gustavo’nun yerinde Tolga forma giyecek.

Üç futbolcu sınırda
Kasımpaşa maçı öncesinde Fenerbahçe’de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, Tolga Ciğerci ve Rodrigues, bugün sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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