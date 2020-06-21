Fenerbahçe'de Serdar Aziz yetişmedi, Gustavo stoperde!

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Serdar Aziz iyileşemedi ve maç kadrosuna alınmadı. Ozan Tufan’ın cezasının Tahkim Kurulu tarafından bir maça indirilmesiyle bu oyuncusuna yeniden kavuşan sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz dün idmanda denendi. Tecrübeli oyuncunun oynayamayacağı belli olunca stoperde Gustavo’nun oynaması kararlaştırıldı. Orta sahada da Gustavo’nun yerinde Tolga forma giyecek.

Üç futbolcu sınırda

Kasımpaşa maçı öncesinde Fenerbahçe’de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, Tolga Ciğerci ve Rodrigues, bugün sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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