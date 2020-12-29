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29.12.2020 - 17:48 | | Ä°STANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de Sosa sevinci

FenerbahÃ§e'de Jose Sosa sahada bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â

Fenerbahçe'de Sosa sevinci
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SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda 4 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa'ya konuk olacak FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, koordinasyon hareketleri ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dar alanda Ã§ift kale maÃ§ oynadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Jose Sosa'nÄ±n sahada bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programlarÄ± dahilinde salonda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

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FenerbahÃ§ede Sosa sevinci

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