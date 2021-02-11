Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Sosa'nın çilesi bitmiyor!
11.02.2021 - 09:54 |

Fenerbahçe'de Sosa'nın çilesi bitmiyor!

Sezon başında Sarı Lacivertli ekibe imza atan Arjantinli futbolcu Jose Sosa, sakatlıktan döndükten sonra eski günlerini aratıyor.

Fenerbahçe'de Sosa'nın çilesi bitmiyor!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Sezona flaş bir giriş yapan ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli yıldızın kötü performansı rakamlara da yansıdı.

Kendisine büyük ihtiyaç duyulan kritik Galatasaray derbisi ve kupadaki Başakşehir maçlarında sahada hiç sorumluluk almayan Jose Sosa uzun bir süredir takıma skor katkısı veremiyor.Son olarak 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği ile başkentte oynanan ve 4-1 kazanılan maçta gol atan 35 yaşındaki futbolcu ardından derin bir uykuya geçti.

O tarihten bu yana ne gol atabilen ne de asist yapabilen Jose Sosa tam 82 gündür tabelaya etki edemedi. Bu süreçte 3 maçı sakatlık, 1 maçı da gıda zehirlenmesi nedeniyle kaçıran tecrübeli yıldız oynadığı maçlarda da çok etkisiz bir görüntü çizdi. Sosyal medyada taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılacağı konuşuluyor. (Takvim)

Fenerbahçede Sosanın çilesi bitmiyor

    Copa Del Rey'in aktif gol kralı: Lionel Messi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Muğlaspor'da umutlar tükeniyor
      Muğlaspor'da umutlar tükeniyor
    2. Bora Altıntaş: En zor hareketi 1 yılda öğrenmiştim
      Bora Altıntaş: En zor hareketi 1 yılda öğrenmiştim
    3. Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru
      Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru
    4. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş
      Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş
    5. NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
      NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

    Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

    Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış

    Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış

    Son Dakika | Dayot Upamecano, Bayern Münih yolunda

    Son Dakika | Dayot Upamecano, Bayern Münih yolunda

    Son Dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'e hazır!

    Son Dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'e hazır!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet