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30.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe, Koç Topluluğu Şirketleri’nde Bal Kaynak Su A.Ş.’nin markası Pürsu ile su tedarikini sağlamak üzere anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması!
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Fenerbahçe, Koç Topluluğu Şirketleri’nde Bal Kaynak Su A.Ş.’nin markası Pürsu ile su tedarikini sağlamak üzere anlaşma imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı’nda düzenlenen imza töreninde, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ve Pürsu markasının bağlı olduğu Bal Kaynak Su Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tezel’in hazır bulunduğu belirtildi.
Futbolcular da dünkü antrenmanda Pürsu ürünleriyle özel pozlar verdi.

Fenerbahçede sponsorluk anlaşması

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