FenerbahÃ§e yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netimindeki antrenman Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±.Â

Daha sonra iki gruba ayrÄ±larak pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan FenerbahÃ§eli oyuncular taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda yeni transfer Jose Sosa ise sabah takÄ±mdan ayrÄ± bireysel idman yaptÄ±.Â

FenerbahÃ§e yarÄ±n Ãœlker StadÄ±'nda Demir Grup Sivasspor ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacak.