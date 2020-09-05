Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
05.09.2020 - 00:23 | | AA

Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!

FenerbahÃ§e yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
ABONE OL

FenerbahÃ§e yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netimindeki antrenman Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±.Â 

Daha sonra iki gruba ayrÄ±larak pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan FenerbahÃ§eli oyuncular taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda yeni transfer Jose Sosa ise sabah takÄ±mdan ayrÄ± bireysel idman yaptÄ±.Â 

FenerbahÃ§e yarÄ±n Ãœlker StadÄ±'nda Demir Grup Sivasspor ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacak.

FenerbahÃ§ede taktiksel Ã§alÄ±ÅŸma

Florya'da Fatih Terim'e doÄŸum günü kutlamasÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
    Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
  2. Sergen YalçÄ±n: "Bölgesel olarak eksiklerimiz var"
    Sergen YalçÄ±n: "Bölgesel olarak eksiklerimiz var"
  3. Atakan Üner: "Ä°lk golümü attÄ±m, çok gurur verici"
    Atakan Üner: "Ä°lk golümü attÄ±m, çok gurur verici"
  4. TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...
    TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...
  5. Berke Akçam'dan tarihi performans
    Berke Akçam'dan tarihi performans



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

ABD AçÄ±k'ta Martic ve Kerber 4. tura çÄ±ktÄ±

ABD AÃ§Ä±k'ta Martic ve Kerber 4. tura Ã§Ä±ktÄ±

KÄ±rkpÄ±nar AÄŸasÄ± Selim: "GüreÅŸler yapÄ±lÄ±rsa güreÅŸçilere 2, aÄŸalÄ±ÄŸa 4 kat fazla para veririm"

KÄ±rkpÄ±nar AÄŸasÄ± Selim: "GÃ¼reÅŸler yapÄ±lÄ±rsa gÃ¼reÅŸÃ§ilere 2, aÄŸalÄ±ÄŸa 4 kat fazla para veririm"

Türkiye - Andorra: 1-0

TÃ¼rkiye - Andorra: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

SÄ±radaki Haber