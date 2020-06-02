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02.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de teknik ekip genişleyebilir

Fenerbahçe'de Volkan-Emre-Aurelio üçlüsünün yanına yeni bir ismin daha eklenebilir.

Fenerbahçe'de teknik ekip genişleyebilir
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Volkan Demirel’in bu sezon yardımcı antrenör olmasının ardından, Emre Belözoğlu da yeni dönemle birlikte sportif direktör olacak. Şu an takım kaptanlığı yapan Emre aslında sezon sonu gelmeden bu görevine fiilen başladı. Bunun yanı sıra sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Mehmet Aurelio da yardımcı antrenör oldu.

Bir anlamda öze dönüş projesi içine giren sarı-lacivertli takımda bu listeye başka bir isim daha eklenebilir. Yardımcı antrenörlük görevi için bazı eski sarı-lacivertli futbolcuların isimleri geçiyor. Henüz kesin karar verilmese de, Volkan-Emre-Aurelio üçlüsünün yanına yeni bir ismin de dahil olması gündemde bulunuyor.

Fenerbahçede teknik ekip genişleyebilir

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